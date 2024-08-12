На Тернопільщині викрили проросійську пропагандистку з Дніпра

Зловмисницею виявилася 57-річна жителька Дніпра, яка прибула на Тернопільщину для відвідання Почаївської Успенської лаври. Черговій інтернет-агітаторці, яка публічно заперечувала збройну агресію росії та виправдовувала воєнні злочини окупантів, повідомили про підозру.

Після повномасштабного військового вторгнення росіян агітаторка почала активно розповсюджувала у мережі Інтернет наративи кремлівської пропаганди про необхідність підтримки українцями дій держави-агресора та обґрунтованість окупації росією частини території нашої держави. Для цього вона використовувала можливості месенджера Telegram, повідомляють у відомстві.

Серед іншого, зловмисниця поширювала дописи екскерівника забороненої в Україні партії «Держава» Дмитра Васильця, а також колишнього посадовця окупаційної адміністрації Херсонщини Кирила Стремоусова.

У цих дописах прокремлівські пропагандисти переконували читачів, що збройна агресія росії це «громадянська війна», лідери терористичних угруповань «л/днр» – «герої», а бійці Сил оборони України – «нацистські поганці». Під час слідчих дій у фігурантки кримінального провадження вилучено кишеньковий персональний комп’ютер, який вона використовувала для проведення деструктивної інформаційної діяльності.

На підставі зібраних доказів інтернет-агітаторці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Викриття та документування протиправної діяльності підозрюваної здійснювали слідчі УСБУ в Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.