На Тернопільщині вдруге відбувся молодіжний з’їзд

У Великогаївській громаді вдруге відбувся молодіжний з’їзд Великобірківського деканату, який зібрав понад 300 дітей та молодих людей з різних парафій.

Духовне свято проходило на Співочому полі у Великих Гаях і було присвячене молитві за мир в Україні.

Учасники заходу під керівництвом отців деканату прославляли Бога та молилися за благополуччя своєї країни.



За словами голови Великогаївської громади Олега Кохмана, сила нашої молоді у єдності та вірі. Наша молодь – креативна та дуже енергійна. Результат їхньої праці – щирі емоції та гарне свято для усіх нас. А саме – насичена програма, різноманітні локації, де охочі з користю проводили час. Діяв також благодійний ярмарок, який підготували господині із Кип’ячки та Великих Гаїв.

Голова Великогаївської громади Олег Кохман подякував Богу та нашим воїнам за цей день. Склав подячні слова усім організаторам дійства. Зокрема, активній молоді Великогаївської громади, отцю-декану Михайлу Пінязі, отцю Володимиру Гоцку та усім отцям деканату, а також меценатам духовного заходу.