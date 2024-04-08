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На Тернопільщині споруджують два нові храми ПЦУ

08.04.2024

Ірина Нова

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Новини, Суспільство, Тернопільщина

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На Тернопільщині у благочинні ПЦУ споруджують два нові храми.

Храм святого апостола першомученика та архідиякона Стефана зводять у Чорткові (мікрорайон Бердо). А в Хоросткові триває будівництво Свято-Духівського храму.

Днями Чортківське благочиння відвідав з архіпастирським візитом архієпископ Тернопільський і Бучацький Тихон. Він поспілкувався із настоятелями і будівельниками, обговоривши хід будівництва та, побажавши Божої допомоги, благословив на успішне завершення.

Про це повідомляє Тернопільсько-Бучацька єпархія Православної Церкви України.

 

Джерело: Тернопільсько-Бучацька єпархія Православної Церкви України

Теги: Тернопільщина, храми, ПЦУ

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