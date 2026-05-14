У Збаразькій громаді попрощалися із Героєм Володимиром Гаєвським

Захищав Україну ще з часів АТО

Володимир Гаєвський став на захист держави ще під час проведення антитерористичної операції. Після початку повномасштабного вторгнення росії знову повернувся до лав оборонців України та воював на найгарячіших напрямках фронту.

Життя військового обірвалося під час виконання бойового завдання на Донеччині.

У Героя залишилися дружина та син

У скорботі залишилися дружина, неповнолітній син, рідні, друзі та вся громада. Жителі Збаражчини прийшли віддати останню шану земляку, який віддав своє життя за свободу та незалежність України.

Громада схиляє голови перед подвигом воїна

Збаразька громада вкотре нагадує, якою великою ціною українці виборюють право жити у вільній державі. Загибель кожного захисника є болючою втратою для всієї країни.

Вічна пам’ять і слава Герою Володимиру Гаєвському.