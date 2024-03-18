У Тернополі зростуть тарифи на воду і водовідведення

“30 січня на відкритому засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг схвалила проєкт постанови НКРЕКП про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для КП “Тернопільводоканал”.
Такий перегляд тарифів відбувся і для багатьох інших водоканалів обласних центрів і великих міст. Втім це лише початковий етап процедури встановлення тарифів. Приблизно місяць проєкт обговорюватимуть. Згодом повинне відбутися ще одне засідання. На ньому прийматимуть остаточне рішення щодо встановлення тарифів” – зазначають у відомстві.
Підняття тарифів заплановано в два етапи – в квітні та липні.
Якщо постанову приймуть, то:
Разом: 36,44 грн за 1 м. куб. (без ПДВ).
З 1 липня 2024 року плануються наступні розміри тарифів:
Разом: 48,46 грн за 1 м. куб.(без ПДВ).