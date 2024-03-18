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У Тернополі зростуть тарифи на воду і водовідведення

18.03.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Офіційно

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Тернополян попереджають про можливе підвищення тарифів на холодну воду. Про це інформують на сайті  КП “Тернопільводоканал”.

“30 січня на відкритому засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг схвалила проєкт постанови НКРЕКП про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для КП “Тернопільводоканал”.

Такий перегляд тарифів відбувся і для багатьох інших водоканалів обласних центрів і великих міст. Втім це лише початковий етап процедури встановлення тарифів. Приблизно місяць проєкт обговорюватимуть. Згодом повинне відбутися ще одне засідання. На ньому прийматимуть остаточне рішення щодо встановлення тарифів” – зазначають у відомстві. 

Підняття тарифів заплановано в два етапи – в квітні та липні. 

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Якщо постанову приймуть, то:

  • тариф з централізованоговодопостачання для населення з 1 квітня 2024 року становитиме 17,33 грн за 1 м.куб. (без ПДВ);
  • тариф з централізованого водовідведення для населення з 1 квітня 2024 року становитиме 19,11 грн за 1 м. куб. (без ПДВ).

Разом: 36,44 грн за 1 м. куб. (без ПДВ).

З 1 липня 2024 року плануються наступні розміри тарифів:

  • тариф з централізованого водопостачання для населення з липня 2024 року становитиме 26,04 грн за 1 м.куб. (без ПДВ);
  • тариф з централізованого водовідведення для населення з 1 липня 2024 року становитиме 22,42 грн за 1 м. куб. (без ПДВ).

Разом: 48,46 грн за 1 м. куб.(без ПДВ).

Теги: Тернопіль, Тернопільводоканал, водопостачання, тарифи на воду

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