У Тернополі зростуть тарифи на воду і водовідведення

“30 січня на відкритому засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг схвалила проєкт постанови НКРЕКП про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для КП “Тернопільводоканал”.

Такий перегляд тарифів відбувся і для багатьох інших водоканалів обласних центрів і великих міст. Втім це лише початковий етап процедури встановлення тарифів. Приблизно місяць проєкт обговорюватимуть. Згодом повинне відбутися ще одне засідання. На ньому прийматимуть остаточне рішення щодо встановлення тарифів” – зазначають у відомстві.