На Тернопільщині хочуть створити новий заповідник (фото)

Науковці досліджують нові ділянки на Тернопільщині для створення заповідника. Минулого тижня спеціалісти НПП “Дністровський каньйон” обстежили територію у Монастириській громаді.

“Провели бстеження перспективної для заповідання ділянки на території Монастириської громади. Ця ділянка (місцева назва – урочище Коров’є) розташована на схилі пагорба з лучно-степовою, чагарниковою рослинністю та узліссям. На схилі західної та північно-західної експозиції сформоване рідкісне угрупування включене до Зеленої книги України – угруповання формації сеслерії Хейфлерова (Seslerieta heufleranae) у складі якого зростає багато рідкісних видів: сон широколистий, аконіт несправжньо-протиотруйний, молочай волинський, ясенець білий, жостір фарбувальний, лілія лісова – види внесені до Червоної книги України. З регіонально рідкісних видів тут зростають аконіт молдавський, клопогін європейський, маруна щиткова, гадючник звичайний, осока низька, півники угорські, конюшина гірська, конвалія звичайна, самосил гірський, кизильник чорноплідний. На схилі північної експозиції у складі лучної рослинності виявлена значна за площею та чисельністю популяція любки дволистої. Загалом під час обстеження виявлено близько 150 видів рослин”, – наголосили у НПП “Дністровський каньйон”.

Значне флористичне багатство сприяє існуванню тут великого фауністичного різноманіття. Видове різноманіття безхребетних тварин досліджуваної ділянки зумовлене сходженням тут кількох біоценозів: лучно-степового, лісового та агроценозів. Відтак тут присутні представники різних екологічних груп безхребетних тварин. Із птахів тут виявлено вівсянку звичайну, трав’янку чорноголову, сорокопуда тернового, кропив’янку чорноголову, дрозда чорного, щеврика лісового.

“Урочище Коров’є без сумніву має важливе значення для збереження значного біорізноманіття в умовах посилення антропогенного тиску на природні екосистеми, скорочення їх площ внаслідок тотального розорювання земель та іншої господарської діяльності і тому заслуговує на включення до природно-заповідного фонду”, – зазначають дослідники.