На сесії Тернопільської обласної ради вирішиться доля пам’ятника Роману Шухевичу

У обласній організації ВО”Свобода” зазначили, що на трьох засіданнях профільної комісії прийняли позитивне рішення. Тепер усе залежить від голосування депутатів обласної ради Тернопільщини.
Нагадаємо, що напередодні голова облради Михайло Головко неодноразово наголошував, що сьогодні вшанування засновника УПА є обов’язком депутатів.
“У нас є пам’ятник Степану Бандері, лідеру Організації українських націоналістів, але немає – Роману Шухевичу, засновнику УПА, головнокомандувачу, легендарній людині, яка в часи найважчої окупації чинила спротив більшовицькій системі, – наголосив Михайло Головко. – Вважаю, його заслуги перед народом недооціненими, адже він створив армію, аналогів якої не було у світі – армію нескорених. Тому святий обов’язок нашого депутатського скликання встановити пам’ятник великому українцю”.