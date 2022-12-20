На сесії Тернопільської обласної ради вирішиться доля пам’ятника Роману Шухевичу

21 грудня відбудеться сесія Тернопільської обласної ради на якій буде проведено голосування щодо встановлення пам’ятника Роману Шухевичу в обласному центрі.

У обласній організації ВО”Свобода” зазначили, що на трьох засіданнях профільної комісії прийняли позитивне рішення. Тепер усе залежить від голосування депутатів обласної ради Тернопільщини.

Нагадаємо, що напередодні голова облради Михайло Головко неодноразово наголошував, що сьогодні вшанування засновника УПА є обов’язком депутатів.