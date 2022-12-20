20.12.2022 10:37

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

На сесії Тернопільської обласної ради вирішиться доля пам’ятника Роману Шухевичу

20.12.2022

Ірина Нова

33

Тернопільщина, Історія, Новини, Події

Поширити:

21 грудня відбудеться сесія Тернопільської обласної ради на якій буде проведено голосування щодо встановлення пам’ятника Роману Шухевичу в обласному центрі.

У обласній організації ВО”Свобода” зазначили, що на трьох засіданнях профільної комісії прийняли позитивне рішення. Тепер усе залежить від голосування депутатів обласної ради Тернопільщини.

Нагадаємо, що напередодні голова облради Михайло Головко неодноразово наголошував, що сьогодні вшанування засновника УПА є обов’язком депутатів.

“У нас є пам’ятник Степану Бандері, лідеру Організації українських націоналістів, але немає – Роману Шухевичу, засновнику УПА, головнокомандувачу, легендарній людині, яка в часи найважчої окупації чинила спротив більшовицькій системі, – наголосив Михайло Головко. – Вважаю, його заслуги перед народом недооціненими, адже він створив армію, аналогів якої не було у світі – армію нескорених. Тому святий обов’язок нашого депутатського скликання встановити пам’ятник великому українцю”.

Автор: Ірина Нова

Мітки: пам'ятник Шухевичу, новини Тернопільщини, суспільство, УПА, голова обласної ради Михайло Головко, події, історія України

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах