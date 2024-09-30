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На одній із вулиць Тернополя демонтували 10 рекламних вивісок

30.09.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Оперативно

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Демонтаж незаконних рекламних вивісок на вулицях Тернополя продовжують працівники муніципальної поліції.

27 вересня постійно діюча робоча група з організації проведення демонтажу спільно з управлінням муніципальної інспекції демонтували 10 рекламних конструкцій, власники яких невідомі.

Конструкції були розміщені на елементах вуличного обладнання – електроопорах, по вулиці 15 Квітня.

“Демонтаж проведено на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 28.12.2022 року №1601 «Про демонтаж рекламних засобів»” – інформують у міській раді.

Демонтовані рекламні конструкції знаходяться на території по вулиці Євгена Коновальця, 8, під охороною. Для повернення рекламних конструкцій власникам необхідно звернутися в ПП «Східний Масив» за адресою просп. Степана Бандери, 94, по питанню відшкодування коштів, витрачених на демонтажні роботи.

 

Джерело: ТМР

Теги: Тернопіль, новини, демонтаж рекламних вивісок

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