На одній із вулиць Тернополя демонтували 10 рекламних вивісок

Демонтаж незаконних рекламних вивісок на вулицях Тернополя продовжують працівники муніципальної поліції.

27 вересня постійно діюча робоча група з організації проведення демонтажу спільно з управлінням муніципальної інспекції демонтували 10 рекламних конструкцій, власники яких невідомі.

Конструкції були розміщені на елементах вуличного обладнання – електроопорах, по вулиці 15 Квітня.

“Демонтаж проведено на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 28.12.2022 року №1601 «Про демонтаж рекламних засобів»” – інформують у міській раді.

Демонтовані рекламні конструкції знаходяться на території по вулиці Євгена Коновальця, 8, під охороною. Для повернення рекламних конструкцій власникам необхідно звернутися в ПП «Східний Масив» за адресою просп. Степана Бандери, 94, по питанню відшкодування коштів, витрачених на демонтажні роботи.