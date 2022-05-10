9 травня з Московського Патріархату перейшла до Православної Церкви України Парафія Св. Георгія Побідоносця села Великі Вікнини – повідомляє РІСУ.
Рішення про перехід у лоно Православної Церкви України ухвалили переважною більшістю голосів, йдеться у повідомленні Тернопільської єпархії ПЦУ в Фейсбук.
Днями у селі відбулися збори, де 60 чоловік висловилися проти переходу, за – більше 300 прихожан.
9 травня представники парафії Св. Георгія Побідоносця села Великі Вікнини завітали до єпархіального управління і подали прохання про прийняття до складу Тернопільської єпархії ПЦУ.
Архиєпископ Тернопільський і Кременецький Нестор задовольнив прохання і видав відповідний указ.
Відтепер, починаючи з 9 травня, опікуватися новою парафією ПЦУ на Тернопільщині буде єрей Тарас Дідик.