9 травня з Московського Патріархату перейшла до Православної Церкви України Парафія Св. Георгія Побідоносця села Великі Вікнини – повідомляє РІСУ.

Рішення про перехід у лоно Православної Церкви України ухвалили переважною більшістю голосів, йдеться у повідомленні Тернопільської єпархії ПЦУ в Фейсбук.

Днями у селі відбулися збори, де 60 чоловік висловилися проти переходу, за – більше 300 прихожан.

9 травня представники парафії Св. Георгія Побідоносця села Великі Вікнини завітали до єпархіального управління і подали прохання про прийняття до складу Тернопільської єпархії ПЦУ.

Архиєпископ Тернопільський і Кременецький Нестор задовольнив прохання і видав відповідний указ.

Відтепер, починаючи з 9 травня, опікуватися новою парафією ПЦУ на Тернопільщині буде єрей Тарас Дідик.