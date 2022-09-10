Предстоятель Православної Церкви України Блаженнійший Митрополит Епіфаній 9 вересня 2022 року прибув на Тернопільщину з Першосвятительським візитом.

Владика Нестор та представники влади привітали квітами Блаженнійшого Митрополита Епіфанія на Тернопільщині, повідомляє православна церква України.

10 вересня о 9-й годині Предстоятель звершить освячення іконостаса та очолить Божественну літургію в храмі на честь преподобного Іова Почаївського с. Горинка.

Цього ж дня у храмі Преображення Господнього в Шумську митрополит Епіфаній очолить молебень за Україну (початок о 14:30).

Після цього Блаженніший Епіфаній відслужить молебень за Україну у храмі Преображення Господнього с. Гніздичне на Збаражчині (початок о 17:00).

У неділю, 11 вересня 2022 року, Предстоятель звершить Літургію в храмі Різдва Пресвятої Богородиці на вул. Клима Савура в Тернополі, початок о 9:00.

Після богослужіння заплановано відвідини Блаженнійшим поранених воїнів, котрі перебувають на лікуванні в Тернополі.

Наприкінці Першосвятительського візиту на Тернопільщину митрополит Епіфаній ознайомиться з ходом будівництва кафедрального собору святих рівноапостольних Костянтина і Єлени (вул. Київська-Тарнавського) і звершить молебень за успішне завершення будівництва (початок о 15:00).