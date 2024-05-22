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Молодь запрошують у молодіжний табір на Тернопільщині

22.05.2024

Ірина Нова

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Суспільство, Духовне, Тернопільщина, Новини

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З 7 по 14 липня на хуторі Вірля Кременецького району, з благословення митрополита Тернопільського і Кременецького Нестора, буде проходити Всеукраїнський православний молодіжний табір “Вірля”.

Метою табору є духовне навчання та виховання православної молоді України, допомога молодим людям в їх духовному розвитку та здобуванні нових знань про Бога та Православну віру, повідомляють у Тернопільській єпархії ПЦУ.

У програмі табору: ранкові та вечірні молитви; плавання, спортивні та інтелектуальні ігри; майстерки, співи, духовні бесіди зі священиками, ватри.

Коли: з 7 по 14 липня 2024 р.Б.
Вікова категорія: молодь від 14 років!
Дедлайн зголошення: 16 червня 2024 р.Б.

Кількість місць обмежена!

Для участі у таборі заповни зголошення.

З будь-яких питань та за детальною інформацією звертайтесь за телефоном: +380983728959 або пишіть virlya@cerkva.te.ua

Православний молодіжний табір “Вірля-2024” чекає на молодь України!

Джерело: Пресслужба Тернопільської єпархії ПЦУ

Теги: ПЦУ, владика Нестор, Тернопільська єпархія ПЦУ, православний молодіжний табір “Вірля”

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