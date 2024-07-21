Мер Чорткова готується до виборів і приміряє губернаторське крісло

Зрозуміло, що очільник Чорткова бачить себе у провладній команді, як не губернатором, то нардепом. Для цього представник партії «Сила людей» тривалий час “заграє” з одним із видних представників фракції «Слуга народу» у ВРУ – Євгенією Кравчук. Остання – уродженка саме Чорткова.

Публікацію відео про своє порушення правил дорожнього руху Володимир Шматько називає “брудною кампанією” проти призначення його головою Тернопільської ОВА.

“В цьому відеозвернення хочу пояснити, що почалася така брудна, цинічна кампанія від тернопільських окремих керівників і їхніх бізнес-партнерів та чортківські активісти передають їм всяке там змонтоване відео, аудіо і відповідно через приватні так звані інтернет-газети вони поширюють цю дискридитацію Володимира Шматька, для того, щоб не допустити призначення Президентом Володимира Шматька на посаду голови ОДА. А також розуміємо, що весною будуть вибори – місцеві, парламентські, президентські, і ця дискридитація потрібна, щоб прибрати сильних людей з місцевої політики. Тому будь-ласка шановні жителі Чортківської громади перевіряйте інформацію, я вірю, що ви розберетеся, запитуйте, давайте запити. Бо в цей час потрібно один одного підтримувати, а не вірити в брехню, а також її поширювати”, –відзначив Володимир Шматько, міський голова Чорткова, представник політичної партії “Сила людей”.

Детальніше у відео

Нагадаємо, “Тернополяни” неодноразово писали про діяльність мера Чорткова Володимира Шматька та його команди, а також про кримінальні справи, порушені проти голови міста та втечу чиновників-чоловіків Чортківської міської за кордон під час війни.