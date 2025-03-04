Масштабну незаконну порубку дерев викрили біля Тернополя: розмір штрафу становить майже 40 тисяч гривень

Масштабну незаконну порубку дерев екологи виявили у Підгороднянській громаді біля Тернополя.

Про це повідомляють у Державній екологічній інспекції у Тернопільській області.

“Під час проведення спільного рейду, спрямованого на запобігання та виявлення адміністративних правопорушень у сфері охорони навколишнього природного середовища, фахівцями Інспекції разом з працівниками сектору водної поліції Тернопільське районне управління поліції ГУНП в Тернопільській області виявлено факт незаконної порубки 57 дерев у межах села Довжанка Тернопільського району. Загальна сума збитків, завданих навколишньому природному середовищу внаслідок незаконної порубки дерев, склала 37 882 грн.” – повідомляють у відомстві.

Наразі проводяться заходи щодо притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності.

Такі випадки вказують на необхідність посиленого контролю з боку органів місцевого самоврядування за збереженням зелених насаджень в межах населених пунктів та жорсткіших заходів для запобігання незаконним вирубкам.

Відтак, Інспекція та правоохоронні органи продовжуватимуть роботу з виявлення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до порушень природоохоронного законодавства.

Екологи нагадують жителям області, що про виявлені факти шкоди довкіллю можна повідомити Державну екологічну інспекцію у Тернопільській області через вебресурс #ЕкоЗагроза, а також можна подати звернення на поштову адресу: Шашкевича, 3, м. Тернопіль, 46008, або на електронну адресу: tern@dei.gov.ua (оформіть звернення згідно зі статтею 5 Закону України «Про звернення громадян»).