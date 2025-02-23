Жителя Тернопільщини оштрафували, за три зрізаних дерева у лісі

Фахівці Державної екологічної інспекції у Тернопільській області разом з працівниками сектору водної поліції Тернопільське районне управління поліції ГУНП в Тернопільській області продовжують проводити рейдові перевірки з метою попередження та виявлення порушень природоохоронного законодавства згідно Плану спільних заходів на 2025 рік.

Зокрема, під час чергового рейду, на території Збаразького лісництва Кременецького надлісництва філії Подільського лісового офісу ДП «Ліси України» виявлено і затримано громадянина, який незаконно зрізав 3 дерева породи граб, пише Галас.

За вчинене порушення на громадянина складено протокол та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу 510 грн згідно з ч.1 ст.65 КУпАП

Окрім цього, наразі розраховується розмір збитків, завданих лісу, які будуть пред’явлені порушнику для відшкодування.

Наголошуємо: cамовільне знищення дерев у лісах та лісових насадженнях є прямим порушенням Закону. Тому, важливо дбати про законні способи заготівлі дров та не порушувати природоохоронне законодавство.

Також закликаємо небайдужих громадян повідомляти Інспекцію про будь-які підозрілі випадки вирубки дерев або інші дії, які можуть завдати шкоди довкіллю. Зробити це можна через вебресурс #ЕкоЗагроза, а також можна подати звернення на поштову адресу: Шашкевича, 3, м. Тернопіль, 46008, або на електронну адресу: tern@dei.gov.ua (оформіть звернення згідно зі статтею 5 Закону України «Про звернення громадян»).