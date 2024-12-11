Лялька-мотанка з Копичинців поїхала до Великобританії

Масштабна лялька-мотанка з Копичинецького Будинку дитячої та юнацької творчості стала справжньою зіркою за кордоном. Зігріта теплом традиційних різдвяних вогників, вона стала символом незламності українського духу, навіть у найскладніші часи.

На різдвяному параді у місті Ліскерді, що є побратимом Копичинців, яскравою зіркою засвітилася велика лялька-мотанка. Це спільне творіння місцевих майстрів, натхненних літнім культурним обміном «Liskeard Unlocked». Майстер-класи у Копичинецькому Будинку дитячої та юнацької творчості неабияк спонукали їх до втілення українських традицій у такому масштабному проєкті.

Пройшовши центральними вулицями Ліскерді наша лялька-мотанка об’єднала серця людей, ставши яскравим свідченням нашої незламності у боротьбі за свободу та незалежність.

Як повідомляється на сторінці Копичинецької міської ради, дружні стосунки з британським містом-побратимом Ліскерд набирають нових обертів. жителів обох міст очікує ще більше спільних проєктів, які покликані зміцнити культурні та соціальні зв’язки.