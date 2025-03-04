Коли сіяти капусту на розсаду 2025 року за місячним календарем

Терміни посіву капусти на розсаду залежать від багатьох факторів, включаючи кліматичні умови вашого регіону, сорт капусти та бажаний час збору врожаю. Городники часто орієнтуються не тільки на погоду, а й на місячний календар, щоб визначити, коли сіяти ранню капусту на розсаду. Вважається, що в такі дні рослина може краще прижитися.
У більшості регіонів України ранні сорти білокачанної капусти сіють на розсаду в перші тижні березня. Ці сорти призначені для швидкого дозрівання та споживання у свіжому вигляді.
Пізні сорти білокачанної капусти сіють на розсаду в середині або кінці квітня. Ці сорти призначені для тривалого зберігання та квашення.
Що стосується цвітної капусти, вона є більш теплолюбною, ніж білокачанна. Її сіють на розсаду з кінця березня до середини травня, з інтервалами в тиждень-півтора. Терміни посіву залежать від сорту та від того, коли ви плануєте збирати врожай.
Пекінську капусту сіють на розсаду в середині березня-початку квітня, а висаджують розсаду у відкритий ґрунт приблизно на початку травня.
Сприятливі дні для посіву капусти
Розсаду капусти можна вирощувати з пікіровкою. Щоб виростити капусту з пікіруванням, посіяти її можна в одну загальну місткість — ящик або контейнер. Надалі сіянці, що підросли, розсаджують по окремих горщиках.
Для вирощування капусти без пікірування, сіяти насіння потрібно одразу в окремі місткості — стаканчики, горщики або торф’яні таблетки.
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