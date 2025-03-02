Досвідчені городники розповіли, як прискорити дозрівання помідорів

У томатів досить довгий період вегетації, тому навіть коли плоди з’являються, вони не поспішають дозрівати: спочатку довго наливаються, а потім дуже повільно червоніють. І, звісно, ​​нам хочеться прискорити цей процес.

На щастя, зробити це дуже складно. Але є два способи, які дозволяють помітно прискорити дозрівання томатів.

1. Дозрівання томатів після збирання

Перший варіант максимально простий. Ним користувалася ще наші бабусі, коли помідори зривали ледь бурі і розкладали на будь-якій зручній поверхні в тіні, щоб прямі сонячні промені на них не потрапляли. Головне, щоб лежали вони впритул один до одного.

Ідеально, якщо серед зелених помідорів буде кілька стиглих помідорів, тоді процес піде швидше. Якщо у вас немає своїх дозрілих томатів, можна взяти магазинні. Або взагалі можна покласти поруч банан чи яблука – вони також виділяють речовини, які пришвидшують дозрівання.

От і все! Буквально за кілька днів ваші томати повністю почервоніють і їх можна буде сміливо їсти. І, до речі, різниця у смаку між такими томатами та томатами, дозрілими прямо на кущі, буде не дуже великою.

2. Дозрівання на кущі

Але, звичайно, набагато приємніше, коли томати дозрівають просто на кущі. Це і виглядає чудово – яскраво та красиво. Та й самі помідори на смак виходять смачніші.

Краще намагатися дотримуватися саме такого варіанту і давати плодам дозрівати без зрізання. Хоча у випадку з прохолодною та дощовою погодою краще все-таки зрізати плоди раніше терміну, щоб уникнути вершинної гнилі чи фітофторозу. А якщо погода тішить, то чому б не залишити томати дозрівати у природному середовищі.

До того ж, прискорити дозрівання томатів можна прямо на кущі. Для цього, звичайно, доведеться трохи попрацювати. Але тільки чогось не зробиш заради великого врожаю.

Отже, цей спосіб полягає в обрізанні певного листя. І діяти тут треба так:

Після того, як почне формуватися нижня кисть, потрібно обрізати все листя під нею: від кисті і до самої основи стебла (якщо ви вирощуєте томати в кілька стебел, то пасинки залишаємо, а листя – видаляємо).