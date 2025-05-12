Коли краще садити спаржеву квасолю у відкритий ґрунт у 2025-му: ідеальні дати у травні

Спаржева квасоля відрізняється значною стійкістю до сухого клімату. Вона витримує перепади температури, швидко нарощує зелену масу, а врожай починає давати ледь не кожні декілька днів.

Неймовірна рослина, яка заслуговує окремої уваги, і яку досить легко вирощувати, зокрема через те, що вона не виснажує землю, прекрасно уживається з іншими рослинами і її можна висаджувати прямо поруч з іншими овочами, адже зростає вона вверх, і їй потрібна лише опора.

У деякої квасолі взагалі настільки красиві квітки, що городники часто вирощують її навіть задля декоративних властивостей. Але що необхідно зробити для того, аби вона прийнялася?

Купляємо відповідний сорт, який хочемо виростити, і замочуємо квасолини на декілька днів. На всіх них мають з’явитися паростки, і лише після цього їх можна висаджувати у відкритий ґрунт.

Місце необхідно обрати з добрим освітленням, адже в тіні квасоля рости нормально не буде. Окрім того, буде краще, якщо поруч зростатимуть квітки або овочі, які постійно необхідно запитувати. Таким чином бджоли не забуватимуть про квасолю, пише Сенсація.

Згідно посівному календарю для висадки квасолі у відкрити грунт ідеально підходять наступні дати у травні: 13–14 травня, 16 травня, 18 травня, 20–24 травня, 28–31 травня. Посів у ці дні може забезпечити більш дружні сходи та міцні рослини.

Коли квасоля почне витягуватися вверх обов’язково надайте їй можливість опиратися на спеціальні садові конструкції, адже так вона зможе забезпечити себе пагонами, на яких згодом будуть виростати квітки та зав’язі. Чим більша конструкція, тим краще, інакше у рослини можуть виникнути проблеми.

Саме тому часто у посадках її комбінують з огірками, які також потребують опори.