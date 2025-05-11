3 секрети щедрого врожаю малини: як змусити кущі радувати ягодами до осені

Щоб отримати декілька хвиль врожаю малини, необхідно провести підкормки, так як рослина повинна отримати ресурс для зав’язування плодів. Але звичайно, ще має значення сорт — він має бути обов’язково ремонтантним, пише Сенсація.

А що далі? Насправді все неймовірно просто: для початку це азот у невеликій кількості, адже надлишок може дати поганий результат у вигляді кислих та водянистих ягід, далі калійна селітра та магній, а після підійде навіть звичайна підживка з дріжджами.

Для підвищення якості плодоношення обов’язково необхідно обрізати малину. Як правило зрізаються усі нижні листи для того, аби вони не витягували на себе вологу із ґрунту. Також треба прибрати зайві гілки та сформувати таку собі крону: між листям робимо достатню кількість простору, щоб вони не контактували між собою, інакше є великий ризик зараження грибковими захворюваннями.

Якщо кущі достатньо дорослі, ставимо поруч опори або шпалери, підтримуємо рослини механічно. З правильною технікою підв’язування кожна квітка буде запилена, а кожна ягода отримає достатню кількість сонця.

А якщо ви вже дуже любите свій малинник, то варто посадити поруч квітки, які відганяють шкідників. Такими властивостями славляться як чорнобривці, так і нагідки.