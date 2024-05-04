Із Великоднем вас, дорогі краяни!

Дорога християнська родино! У непростий час повномасштабного вторгнення і незламної боротьби із жорстоким агресором зустрічаємо велике свято – Воскресіння Господнє.

Попри важкі втрати і біди, які несе війна, нехай серце кожного із нас сповниться світлом, надією та любов’ю. А величний день надихає усіх нас на переможну борню з підступним ворогом та добрі справи в ім’я України, в ім’я нашого краю, громади, кожної родини.

Адже Великдень – це перемога над смертю, над силами зла, над темрявою. Своїм воскресінням із мертвих Христос дав нам непохитну віру у вічне життя та перемогу над вселенським злом, відтак – і над нинішнім ворогом – російським загарбником.

Нехай Воскреслий Ісус дарує силу і Господню опіку нашим захисникам та захисницям, які мужньо обороняють українські кордони, надію та терпіння матерям і родинам, які чекають рідних з полону, сил тим, хто втратив сина, батька, чоловіка, брата на війні.

Будьмо милосердними один до одного, адже турбота про ближнього, взаємодопомога – це те, що сьогодні потрібно кожному.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Воскресне й Україна!

Переможного миру нам, дорогі краяни!

Володимир БОЛЄЩУК, перший заступник голови обласної ради