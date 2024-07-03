03.07.2024 15:42

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

Історія гітариста тернопільського рок-гурту, який захищає Україну в лавах ЗСУ

03.07.2024

Ірина Нова

164

Війна з рф, Тернопільщина, Новини, Суспільство

Поширити:

Понад рік чоловік гітарист тернопільського рок-гурту “Nameless” Зорян Безкоровайний служить у лавах Збройних сил України.

Військовослужбовець розповів Суспільному, що під час своєї першої відпустки у Тернополі зіграв концерт для шанувальників.

“Було незвично в 51 рік вперше побувати в армії і відкрити для себе нові речі, які ніколи не міг уявити собі, не міг представити, що я в них буду брати участь. Тепер я частина великого організму, який захищає нашу Україну. Пишаюсь тим, що я музикант. Люди, які були нашими колегами, вони теж правильно поставились до війни і теж долучились до лав і захищають Україну”.

Зорян розповідає, що рок-гурт існує 31 рік.

Гурт "Nameless", Зорян Безкоровайний
Концерт гурту “Nameless”. Зорян Безкоровайний

Перед початком повномасштабного російського вторгнення записали вініловий альбом та збирались провести тур Україною.

Гурт "Nameless", Зорян Безкоровайний
Концерт рок-гурту. Зорян Безкорований

“Війна це все перервала, зараз це все існує у такому підвішеному стані. Ми зустрічаємось з ким можемо зустрітись, інші люди служать. Зустрічатись, писати музику не так просто, якщо служиш”.

У гурті чоловік грає разом зі своєю дружиною Світланою. Вона вокалістка.

Зорян Безкоровайний, рок-гурт "Nameless", ЗСУ
Світлана і Зорян. Суспільне Тернопіль

“В більшості випадків слова до пісень пише Зорян, він гітарист, а я тільки була вокалісткою гурту. Протягом того часу, як ми займаємось, то я навчилась на деяких інструментах грати, тому деколи можу і з музою подружитись”, — розповіла дружина військовослужбовця Світлана Фролова-Безкоровайна.

Світлана Фролова-Безкоровайна, гурт "Nameless"
Світлана Фролова-Безкоровайна. Суспільне Тернопіль

Під час своєї першої відпустки у Тернополі військовослужбовець разом з іншими гуртами зіграв концерт.

“Ласкаво просимо на зустріч чудового з прекрасним. Маю надію вам сподобається концерт. Це для нас чудова можливість вперше за рік зібратись і зіграти лампову акустику”, — говорить Зорян Безкоровайний.

Зорян Безкоровайний, рок-гурт "Nameless", ЗСУ
Концерт. Суспільне Тернопіль

“Видно, що хист не втрачається, руки не забули, можливо не так все чітко, але приємно вернутись до старого фаху. Ти граєш і не думаєш про бої, про війну”, — каже Зорян.

"Nameless", Зорян Безкоровайний, гітарист
Відвідувачі. Суспільне Тернопіль

Джерело: Суспільне

Теги: суспільство, війна з Росією, рок-гурт "Nameless", Зорян Безкоровайний, Тернопіль

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні



© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах