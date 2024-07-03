Історія гітариста тернопільського рок-гурту, який захищає Україну в лавах ЗСУ

Понад рік чоловік гітарист тернопільського рок-гурту “Nameless” Зорян Безкоровайний служить у лавах Збройних сил України.

Військовослужбовець розповів Суспільному, що під час своєї першої відпустки у Тернополі зіграв концерт для шанувальників.

“Було незвично в 51 рік вперше побувати в армії і відкрити для себе нові речі, які ніколи не міг уявити собі, не міг представити, що я в них буду брати участь. Тепер я частина великого організму, який захищає нашу Україну. Пишаюсь тим, що я музикант. Люди, які були нашими колегами, вони теж правильно поставились до війни і теж долучились до лав і захищають Україну”.

Зорян розповідає, що рок-гурт існує 31 рік.

Концерт гурту “Nameless”. Зорян Безкоровайний

Перед початком повномасштабного російського вторгнення записали вініловий альбом та збирались провести тур Україною.

Концерт рок-гурту. Зорян Безкорований

“Війна це все перервала, зараз це все існує у такому підвішеному стані. Ми зустрічаємось з ким можемо зустрітись, інші люди служать. Зустрічатись, писати музику не так просто, якщо служиш”.

У гурті чоловік грає разом зі своєю дружиною Світланою. Вона вокалістка.

Світлана і Зорян. Суспільне Тернопіль

“В більшості випадків слова до пісень пише Зорян, він гітарист, а я тільки була вокалісткою гурту. Протягом того часу, як ми займаємось, то я навчилась на деяких інструментах грати, тому деколи можу і з музою подружитись”, — розповіла дружина військовослужбовця Світлана Фролова-Безкоровайна.

Світлана Фролова-Безкоровайна. Суспільне Тернопіль

Під час своєї першої відпустки у Тернополі військовослужбовець разом з іншими гуртами зіграв концерт.

“Ласкаво просимо на зустріч чудового з прекрасним. Маю надію вам сподобається концерт. Це для нас чудова можливість вперше за рік зібратись і зіграти лампову акустику”, — говорить Зорян Безкоровайний.

Концерт. Суспільне Тернопіль

“Видно, що хист не втрачається, руки не забули, можливо не так все чітко, але приємно вернутись до старого фаху. Ти граєш і не думаєш про бої, про війну”, — каже Зорян.