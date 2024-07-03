Історія гітариста тернопільського рок-гурту, який захищає Україну в лавах ЗСУ

Понад рік чоловік гітарист тернопільського рок-гурту “Nameless” Зорян Безкоровайний служить у лавах Збройних сил України.
Військовослужбовець розповів Суспільному, що під час своєї першої відпустки у Тернополі зіграв концерт для шанувальників.
“Було незвично в 51 рік вперше побувати в армії і відкрити для себе нові речі, які ніколи не міг уявити собі, не міг представити, що я в них буду брати участь. Тепер я частина великого організму, який захищає нашу Україну. Пишаюсь тим, що я музикант. Люди, які були нашими колегами, вони теж правильно поставились до війни і теж долучились до лав і захищають Україну”.
Зорян розповідає, що рок-гурт існує 31 рік.
Перед початком повномасштабного російського вторгнення записали вініловий альбом та збирались провести тур Україною.
“Війна це все перервала, зараз це все існує у такому підвішеному стані. Ми зустрічаємось з ким можемо зустрітись, інші люди служать. Зустрічатись, писати музику не так просто, якщо служиш”.
У гурті чоловік грає разом зі своєю дружиною Світланою. Вона вокалістка.
“В більшості випадків слова до пісень пише Зорян, він гітарист, а я тільки була вокалісткою гурту. Протягом того часу, як ми займаємось, то я навчилась на деяких інструментах грати, тому деколи можу і з музою подружитись”, — розповіла дружина військовослужбовця Світлана Фролова-Безкоровайна.
Під час своєї першої відпустки у Тернополі військовослужбовець разом з іншими гуртами зіграв концерт.
“Ласкаво просимо на зустріч чудового з прекрасним. Маю надію вам сподобається концерт. Це для нас чудова можливість вперше за рік зібратись і зіграти лампову акустику”, — говорить Зорян Безкоровайний.
“Видно, що хист не втрачається, руки не забули, можливо не так все чітко, але приємно вернутись до старого фаху. Ти граєш і не думаєш про бої, про війну”, — каже Зорян.