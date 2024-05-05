Христос Воскрес!

Уже втретє ми зустрічаємо велике, світле свято у часі повномасштабної війни.

Наше небо та спокій героїчно захищають захисники та захисниці без можливості відчути свято у родинному колі. Низький уклін та щиросердечна подяка усім, хто під ризиком смерті захищає нас та дозволяє нам жити у спокої.

Нехай цей день стане символом перемоги добра над злом та наповнить ваші серця любов’ю і надією на краще майбутнє. Не тратьте віри, любіть, даруйте надію своїм ближнім. Щиро зичу вашим родинам здоров’я та Божої опіки.

З повагою – голова Борсуківської громади Роман КУХАРСЬКИЙ