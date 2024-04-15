Гурт 100лиця із сольним концертом виступить у Тернополі

17 травня у ПК «Березіль» відбудеться великий сольний концерт гурту 100лиця. Початок концерту о 19:00, повідомили організатори заходу VINIL Concert agency та KIWIWAY concert agency.
«Стильні, молоді та популярні артисти зроблять цей вечір незабутнім. Подаруйте собі та близьким чудовий вечір з українською музикою та станьте першими, хто почує пісні гурту 100лиця наживо!», – запрошують організатори VINIL Concert agency та KIWIWAY concert agency.
Квитки можна придбати за посиланням: https://ternopil.karabas.com/ua/100licya-45/order/
Подія відбудеться в межах першого концертного туру гурту 100лиця. Подаємо перелік міст:
09.05 – Мукачево
10.05 – Ужгород
11.05 – Хуст
12.05 – Рахів
14.05 – Яремче
15.05 – Долина
16.05 – Бурштин
17.05 – Тернопіль
18.05 – Волочиськ
19.05 – Дубно
21.05 – Звягель
22.05 – Біла Церква
23.05 – Бровари
24.05 – Чернігів
25.05 – Ніжин
28.05 – Одеса
29.05 – Миколаїв
30.05 – Южноукраїнськ
31.05 – Кривий ріг
01.06 – Олександрія
02.06 – Знамʼянка
04.06 – Тальне
05.06 – Жашків
06.06 – Васильків
07.06 – Київ
09.06 – Ковель
11.06 – Володимир
12.06 – Нововолинськ
13.06 – Горохів
14.06 – Камʼянка-Бузька
16.06 – Славута
18.06 – Старокостянтинів
19.06 – Хмільник
20.06 – Камʼянець-Подільський
21.06 – Бучач
23.06 – Львів «на біс!»
27.06 – Моршин
28.06 – Жовква
29.06 – Заліщики
15.08 – Чернівці «на біс!»