Гурт 100лиця із сольним концертом виступить у Тернополі

17 травня у ПК «Березіль» відбудеться великий сольний концерт гурту 100лиця. Початок концерту о 19:00, повідомили організатори заходу VINIL Concert agency та KIWIWAY concert agency.

«Стильні, молоді та популярні артисти зроблять цей вечір незабутнім. Подаруйте собі та близьким чудовий вечір з українською музикою та станьте першими, хто почує пісні гурту 100лиця наживо!», – запрошують організатори VINIL Concert agency та KIWIWAY concert agency.

Квитки можна придбати за посиланням: https://ternopil.karabas.com/ua/100licya-45/order/

Подія відбудеться в межах першого концертного туру гурту 100лиця. Подаємо перелік міст:

09.05 – Мукачево

10.05 – Ужгород

11.05 – Хуст

12.05 – Рахів

14.05 – Яремче

15.05 – Долина

16.05 – Бурштин

17.05 – Тернопіль

18.05 – Волочиськ

19.05 – Дубно

21.05 – Звягель

22.05 – Біла Церква

23.05 – Бровари

24.05 – Чернігів

25.05 – Ніжин

28.05 – Одеса

29.05 – Миколаїв

30.05 – Южноукраїнськ

31.05 – Кривий ріг

01.06 – Олександрія

02.06 – Знамʼянка

04.06 – Тальне

05.06 – Жашків

06.06 – Васильків

07.06 – Київ

09.06 – Ковель

11.06 – Володимир

12.06 – Нововолинськ

13.06 – Горохів

14.06 – Камʼянка-Бузька

16.06 – Славута

18.06 – Старокостянтинів

19.06 – Хмільник

20.06 – Камʼянець-Подільський

21.06 – Бучач

23.06 – Львів «на біс!»

27.06 – Моршин

28.06 – Жовква

29.06 – Заліщики

15.08 – Чернівці «на біс!»