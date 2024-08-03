Фонд держмайна продає діючий спиртзавод на Тернопільщині

Фонд державного майна виставив на продаж ЄМК ДП «Зарубинський спиртовий завод» в Тернопільській області. Стартова ціна об’єкта – 219,1 млн грн, — повідомляє голова ФДМУ Віталій Коваль.

«Продовжуємо роздержавлення спиртової галузі. На приватизацію виставлено єдиний майновий комплекс державного підприємства «Зарубинський спиртовий завод» на Тернопільщині», – ідеться в повідомленні.

Стартова ціна лота — 219 135 738 грн (без ПДВ).

У Фонді держмайна підкреслюють, що підприємство з виробництва біоетанолу є діючим і має значний потенціал для збільшення обсягів випуску біопалива.

До складу комплексу входять 49 одиниці нерухомого майна та інфраструктури, 27 одиниць транспорту та спецтехніки, а також 606 одиниць рухомого майна.

Виробництво розташоване на 4 земельних ділянках загальною площею 23,6 га в с.Зарубинці Тернопільської області. Загальна площа об’єкта — 27,2 кв. м.

Аукціон відбудеться 7 серпня в системі «Прозорро.Продажі». Прийом заявок триватиме до 20:00 6 серпня.

Віталій Коваль додає, що модернізація Зарубинського спиртзаводу «сприятиме зміцненню енергетичної незалежності України та розвитку сектору відновлюваних джерел енергії».

До слова, у вересні 2023 року Зарубинський спиртзавод вже виставляли на продаж. Фонд держмайна України виставив на аукціон держпідприємство зі стартовою ціною — 245,4 мільйона гривень. Однак, на той час покупця не знайшли.