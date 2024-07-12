Енергетики оприлюднили графік вимкнення світла на Тернопільщині 13 липня

На Тернопільщині 13 липня з 00:00 до 24:00 години прогнозується застосування погодинних вимкнень електрики почергово.

Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.

Через спеку споживання стабільно високе. З 14:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень, – повідомляють енергетики.

Відповідно до розпорядження НЕК “Укренерго”, вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів у Тернопільській області плануються в наступні години:

00:00-01:00 4 черга

00:00-02:00 6 черга

00:00-03:00 2 черга

01:00-05:00 5 черга

02:00-06:00 3 черга

03:00-07:00 1 черга

05:00-09:00 4 черга

07:00-11:00 6 черга

09:00-12:00 2 черга

11:00-14:00 5 черга

12:00-16:00 3 черга

14:00-18:00 1 черга

16:00-20:00 4 черга

18:00-22:00 6 черга

19:00-23:00 2 черга

20:00-24:00 5 черга

22:00-24:00 3 черга

23:00-24:00 1 черга

Перевірити приналежність вашого населеного пункту до певної групи можна заватаживши ДОДАТОК. Якщо вулиця повторюється в обох групах це означає, що відключення буде стосуватись різних будинків однієї вулиці.