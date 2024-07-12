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Енергетики оприлюднили графік вимкнення світла на Тернопільщині 13 липня

12.07.2024

Ірина Нова

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Оперативно, Тернопільщина, Новини, Суспільство

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На Тернопільщині 13 липня з 00:00 до 24:00 години прогнозується застосування погодинних вимкнень електрики почергово.

Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.

Через спеку споживання стабільно високе.  З 14:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень, – повідомляють енергетики.

Відповідно до розпорядження НЕК “Укренерго”, вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів у Тернопільській області плануються в наступні години:

00:00-01:00  4 черга
00:00-02:00  6 черга
00:00-03:00  2 черга
01:00-05:00  5 черга
02:00-06:00  3 черга
03:00-07:00  1 черга
05:00-09:00  4 черга
07:00-11:00  6 черга
09:00-12:00  2 черга
11:00-14:00  5 черга
12:00-16:00  3 черга
14:00-18:00  1 черга
16:00-20:00  4 черга
18:00-22:00  6 черга
19:00-23:00  2 черга
20:00-24:00  5 черга
22:00-24:00  3 черга
23:00-24:00  1 черга

Перевірити приналежність вашого населеного пункту до певної групи можна заватаживши ДОДАТОК. Якщо вулиця повторюється в обох групах це означає, що відключення буде стосуватись різних будинків однієї вулиці.

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Теги: Тернопільська область, актуально, графік вимкнення електроенергії, вимкнення світла, ВАТ "Тернопільобленерго"

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