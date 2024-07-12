Аномальна спека на Тернопільщині: синоптики назвали максимальну температуру

У більшості областей температура повітря прогріється до +35+40 градусів, а в деяких регіонах навіть до +42. На Тернопільщині найближчих кілька днів буде дуже спекотно, повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

13 липня: Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с. Температура по області вночі 18 – 23° тепла, вдень 33 – 38° тепла; по м. Тернополю вночі 20 – 22° тепла, вдень 35 – 37° тепла. Рівень небезпечності – зелений (відсутній)

14 липня: Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликі короткочасні дощі, грози. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 19 – 24° тепла, вдень 32 – 37° тепла.

15 липня: Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 18 – 23° тепла, вдень 29 – 34° тепла.

«Увага. +37+42 градуси завтра очікується у південній частині України! У більшості областей також не змерзнемо, вдень +35+40 градусів», – повідомила синоптик Наталія Діденко.

Поступове послаблення спеки очікується 20-го липня. Проте південь України втримуватиме надзвичайну спеку найдовше.

«Спека поки що триває, та ще й набирає обертів. Нагадую, що пікові дні спеки – з 13 по 16 липня. Послаблення спеки – із 20 липня», – наголосила Діденко.