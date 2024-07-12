Аномальна спека на Тернопільщині: синоптики назвали максимальну температуру

У більшості областей температура повітря прогріється до +35+40 градусів, а в деяких регіонах навіть до +42. На Тернопільщині найближчих кілька днів буде дуже спекотно, повідомляє обласний центр з гідрометеорології.
«Увага. +37+42 градуси завтра очікується у південній частині України! У більшості областей також не змерзнемо, вдень +35+40 градусів», – повідомила синоптик Наталія Діденко.
Поступове послаблення спеки очікується 20-го липня. Проте південь України втримуватиме надзвичайну спеку найдовше.
«Спека поки що триває, та ще й набирає обертів. Нагадую, що пікові дні спеки – з 13 по 16 липня. Послаблення спеки – із 20 липня», – наголосила Діденко.