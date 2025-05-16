Досвідчені садівники розповіли, як врятувати персик від курчавості

Персик є справжньою окрасою саду та джерелом одних із найсмачніших солодких плодів. Однак, на жаль, така культура також надзвичайно вразлива до різних інфекційних захворювань. Тому словосполучення “курчавість персика” звучить майже як вирок, пишуть Добрі новини.

Але чи потрібно списувати плодове дерево з рахунків, якщо листя на гілках починає зрадницьки скручуватися, покриваючись “пухирцями”? Звісно ж, ні – рослину необхідно рятувати, і чим швидше ви вживете заходів, тим краще.

Пояснення: захворювання курчавості листя персика викликає Тарфіна деформуюча – вид грибів порядку тафрінових. Її спори вражають не тільки персики, а й сливи. Діяльність паразита на ранніх стадіях викликає деформацію листя плодових дерев і в подальшому призводить до їх загибелі.

Як врятувати персик від “курчавості”?

Як радять городники з багаторічним досвідом, чудово себе зарекомендували в якості фунгіцидів мідний купорос та вапно. Такі речовини діють у тандемі – в препараті бордоська рідина в концентрації 5%.

Нагадуємо, що бордоська рідина – це розчин мідного купоросу у вапняному молоці. Вона також активно використовується для боротьби з курчавістю на інших культурах.

Засіб слід розвести у воді згідно з інструкцією та щедро полити деревце до утворення зав’язей. Якщо, незважаючи на ураження грибками, зав’язі вже сформувалися – обробляти можна, проте, на жаль, доведеться пожертвувати урожаєм заради порятунку персика. Вживати фрукти після обробки мідним купоросом експерти не рекомендують.

Крім того, досвідчені городники також наголошують на важливості видалення та спалювання ураженого листя, оскільки в ньому можуть міститися спори грибка. Ще одна рекомендація – варто обов’язково перекопувати пристовбурне коло персика, це допоможе запобігти поширенню паразитів.

Зазвичай достатньо обробити персик двічі на рік – навесні та восени. В обох випадках дерево необхідно обприскувати рясно та під час безвітряної погоди.