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Дорогі друзі, колеги, жителі Великогаївської громади!

05.05.2024

Зоряна Деркач

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Тернопільщина, Новини, Головне, Духовне, Блоги, Теми

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У цей величний день від щирого серця вітаю зі світлим святом Воскресіння Христового.

Третій Великдень у часі повномасштабного вторгнення українці зустрічають під свист ворожих ракет, під звуки вибухів та випробувань. Та якими б гучними не були звуки ворога, дзвінкі церковні дзвони у селах і містах сповіщають нам радісну звістку. 

Свято Христового Воскресіння завжди дарує надію. Віримо: як Ісус переміг смерть, так і світло переможе темряву, а добро буде сильнішим за зло! Україна обов’язково переможе, і радість повернеться у наші оселі!

Христос Воскрес! Воскресне Україна!

 

З повагою – голова Великогаївської ТГ                                     Олег КОХМАН

Теги: Великдень, вітання, Олег Кохман

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