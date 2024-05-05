Дорогі друзі, колеги, жителі Великогаївської громади!

У цей величний день від щирого серця вітаю зі світлим святом Воскресіння Христового.

Третій Великдень у часі повномасштабного вторгнення українці зустрічають під свист ворожих ракет, під звуки вибухів та випробувань. Та якими б гучними не були звуки ворога, дзвінкі церковні дзвони у селах і містах сповіщають нам радісну звістку.

Свято Христового Воскресіння завжди дарує надію. Віримо: як Ісус переміг смерть, так і світло переможе темряву, а добро буде сильнішим за зло! Україна обов’язково переможе, і радість повернеться у наші оселі!

Христос Воскрес! Воскресне Україна!

З повагою – голова Великогаївської ТГ Олег КОХМАН