Дорога Кременецька громадо!

Щиро вітаю вас зі світлим Воскресінням Христовим! У цей непростий час Великдень ще більше об’єднує нас у щирій молитві за мир і спокій у рідній країні. Гуртує у патріотичному пориві бачити свою землю вільною, квітучою і незалежною.

У цей величний день ми покладаємо глибоку надію на Бога, на перемогу добра над злом. Молимо Всевишнього про радість і благодать для найрідніших.

Нехай Світле Христове Воскресіння принесе кожній родині мир, щедро обдарує міцним здоров’ям, щирою вірою і любов’ю.

У Великодні дні ми щиро дякуємо Богу за хвилини радості, але водночас просимо сил у випробуваннях.

Нехай Всевишній благословляє нашу Україну на єдність і злагоду, дарує опіку і ласку усім захисникам і захисницям держави, кожному, хто працює на її утвердження.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

З найкращими побажаннями –

Андрій СМАГЛЮК, голова Кременецької громади