12.01.2023 21:01

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До Тернопільської облради з колядою завітали священнослужителі єпархії ПЦУ 

12.01.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Події, Духовне, Цікаво

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Цього тижня українські колядки лунають у кожній родині, сповіщаючи радісну звістку народження Ісуса Христа. Так сьогодні священнослужителі прославляли народження Господнього Сина у Тернопільській облраді.

Про візит у соцмережах написав Михайло Головко.

“У ці святкові дні до кожної української оселі поспішають колядники, щоб сповістити нам радісну звістку про народження Ісуса Христа та побажати миру, Перемоги і процвітання Україні.

Сьогодні мав честь зустрічати в Тернопільській обласній раді священників Православної Церкви України, які прийшли з колядою та благословінням від Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія. Щиро дякую за проникливий і піднесений спів, який доторкнувся до найтонших струн душі, заполонив собою весь простір та полинув до Бога.

В наших Різдвяних піснеспівах – добро завжди перемагає зло, світло – темряву, а Новонароджене Боже Дитя приносить у світ любов. А цього року колядки сповнені побажання Перемоги над нашим одвічним ворогом – московією. Саме така справжня, прадавня чи сучасна, та завжди унікальна українська коляда має лунати в кожній українській святині.

Щиро віримо у нашу Перемогу і робимо все можливе, щоб вона настала якомога швидше на усіх фронтах, серед яких духовний – один з найважливіших!” – зазначив голова Тернопільської обласної ради.

Автор: Ірина Нова

Мітки: новини Тернопільщини, ПЦУ, Духовне, тернопільська обласна рада, події

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