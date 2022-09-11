З нагоди свого дводенного візиту на Тернопільщину, митрополит Київський та всієї України Епіфаній у неділю, 11 вересня, відвідав кафедральний собор святих рівноапостольних Костянтина і Єлени, що на масиві Сонячному, та ознайомився з ходом будівельних робіт.

Попри сильну зливу, яка якраз розпочалась, у невеликій капличці перед майбутнім собором було ніде протиснутись. Тут зібрались сотні тернополян. Люди прийшли на зустріч з митрополитом цілими сім’ями, взяли малечу. Надворі за безпекою слідкували поліцейські.

Відвідини собору святих Костянтина і Єлени (на вулиці Київська-Тарнавського) – завершальні в офіційному візиті Тернопільської області митрополита Епіфанія. Дійство стартувало о 15:00.

Глава Православної церкви України на початку звершив молебень за успішне завершення будівництва. Будівничому собору Юрію Петрику, який за словами Епіфанія, справді «живе цією справою», він побажав натхнення й сил, а ще – зустрітись вже на освяченні прекрасної будови у візантійському стилі.

– Сьогодні ми підносимо Богу молитву тут, біля храму, який зводиться, і просимо Господа, аби він сприяв швидкому завершенню будівництва. Ми віримо, що Господь благодіє в нашому житті і реально бачимо це на прикладі побудови цього храму. Якби не було милості Божої і його допомоги, то ми, грішні, власними силами не могли би звершувати таку величну справу. Зараз українці живуть у дуже відповідальний час. Тому цей храм точно особливий. Сподіваємось, що наступного року тут буде перше богослужіння, – сказав митрополит і подарував освячений хрест настоятелеві собору.

Подякував Епіфанію за візит сам Архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор. Він наголосив, що хоч митрополит вже був у нашому місті нещодавно, в червні, але велика кількість людей нині знову завітали до храму, бо спраглі його слова, хочуть почути його мудрі настанови й спільно помолитися.

На завершення очільник ПЦУ благословив усіх присутніх. Дітям у храмі роздали солодощі, а дорослим вірянам – іконки із зображенням митрополита.

Нагадаємо, що місце під забудову кафедрального собору святих Костянтина і Єлени – головного храму Тернопільської єпархії ПЦУ, освятили ще в березні 2007 року. Перший камінь заклали в жовтні 2016 року. Це зробив Патріарх Київський і всієї України Філарет. Будівництво святині триває майже 6 років. Митрополит Епіфаній вже відвідував собор цього року. Це відбулось 19 червня, в честь свята Тернопільської чудотворної ікони Божої Матері.