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Дмитро Підручний здобув бронзу у спринті на Кубку IBU

04.02.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Спорт

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 Біатлоніст з Тернопільщини – Дмитро Підручний здобув бронзову медаль у спринті на шостому етапі Кубка IBU в австрійському Обертілліаху.

Для Дмитра це був перший старт після операції на коліні, яку він переніс у грудні 2022 року.

Перемогу здобув Ендре Стрьомсгейм з Норвегії, срібло в його співвітчизника Вебйорна Соерума.

 

 

Теги: спорт, новини Тернопільщини, Дмитро Підручний

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