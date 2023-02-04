Підписка на
друковану версію
газети “Свобода”
Повідомити про новину
Ми у соцмережах
Головна / Тернопільщина / Спорт / Дмитро Підручний здобув бронзу у спринті на Кубку IBU
04.02.2023
Ірина Нова
48
Тернопільщина, Новини, Спорт
Для Дмитра це був перший старт після операції на коліні, яку він переніс у грудні 2022 року.
Перемогу здобув Ендре Стрьомсгейм з Норвегії, срібло в його співвітчизника Вебйорна Соерума.
Теги: спорт, новини Тернопільщини, Дмитро Підручний
Ваша електронна адреса не буде опублікована.
Зберегти моє ім'я, e-mail, та адресу сайту в цьому браузері для моїх подальших коментарів.
Події
674
Офіційно
639
Новини
317
Тернопільщина
03.02.2023
1 864
1 308
1 182
© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.Розробка сайтів WEBTOP