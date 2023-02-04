Дмитро Підручний здобув бронзу у спринті на Кубку IBU

Біатлоніст з Тернопільщини – Дмитро Підручний здобув бронзову медаль у спринті на шостому етапі Кубка IBU в австрійському Обертілліаху.

Для Дмитра це був перший старт після операції на коліні, яку він переніс у грудні 2022 року.

Перемогу здобув Ендре Стрьомсгейм з Норвегії, срібло в його співвітчизника Вебйорна Соерума.