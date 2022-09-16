СБУ повідомила про підозру двом колишнім нардепам України від «партії регіонів» – Олегу Царьову та Володимиру Олійнику, а також «міністерці закордонних справ «ДНР» Наталії Ніконоровій. Про це повідомляє Служба безпеки України.

«Ці особи відомі своїми українофобськими та сепаратистськими поглядами, а з 2014 році переховувалися від правосуддя. Досудовим слідством встановлено, що 24 лютого зрадники незаконно перетнули держкордон та прибули на тимчасово окуповану зс рф територію Київщини. Зокрема, в окупованому селі Катюжанка Вишгородського району зрадники записували інтерв’ю для росЗМІ, в яких маніпулювали «фактами», виправдовуючи вторгнення рф», – ідеться в повідомленні.

До того ж СБУ відомо про той факт, що Царьов, Олійник та Ніконорова у супроводі озброєних військових рф вторглися у церву під час богослужіння і схиляли селян до переходу на бік ворога. Також неодноразово відвідували Катюжанську школу, у приміщеннях якої окупанти катували українців. Наразі зазначеним особам заочно повідомлено про підозру за двома статтями ККУ.

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