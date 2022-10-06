У Чехії схвалили новий пакет військової допомоги для України. У міністерстві оборони країни уточнили, що до нього входить важка техніка.

Що входить до нового пакета

Чернохова заявила, що до нового пакета допомоги входить важка техніка, проте з міркувань безпеки країна вирішила не оголошувати інших подробиць.

Яку допоможу вже надала Чехія

Глава чеського Міноборони розповіла, що експорт військової техніки до України лише у 2022 році перевищив 1,9 мільярда євро, а загальна допомога Праги Києву становить 4,2 мільярда євро.

Чехія не говорить на загал про свою допомогу, проте з фото- та відеоматеріалів у соціальних мережах та із заяв України й союзників можна зробити висновок, що Чехія постачала нам танки, вертольоти, гармати та ракетні установки.

Тим часом Чернохова заявила, що нинішня ситуація може сприяти поверненню чеської оборонної промисловості на ті позиції, які вона посідала у 1920 – 1930 роках. При цьому 90% усього чеського виробництва озброєнь іде на зовнішні ринки.