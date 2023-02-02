02.02.2023 23:39

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Архієпископа Тернопільського і Кременецького Нестора возвели в сан митрополита

02.02.2023

Роман Васильович

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Духовне

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Сьогодні, 2 лютого, у Києві відбувся Священний синод ПЦУ під керуванням Митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

Були прийняті важливі рішення, зокрема, Заява Священного Синоду щодо необхідності законодавчого обмеження втручання країни-агресора в релігійне життя України, прийнята Постанова Священного Синоду про порядок надання благословення парафіям та монастирям на використання новоюліанського календаря. А на Волині і Тернопільщині вирішили створити 5 нових монастирів, повідомляє Місто.

Також декілька архієпископів за довголітнє віддане служіння возвели в сан митрополита. Серед них і наш владика Нестор, керуючий Тернопільською єпархією ПЦУ.

“Беручи до уваги довголітнє віддане служіння Помісній Українській Православній Церкві та плідну архипастирську працю – архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор возводиться в сан митрополита”, – йдеться в Указі Митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

Теги: владика Нестор, митрополит

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