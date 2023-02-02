Архієпископа Тернопільського і Кременецького Нестора возвели в сан митрополита

Сьогодні, 2 лютого, у Києві відбувся Священний синод ПЦУ під керуванням Митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

Були прийняті важливі рішення, зокрема, Заява Священного Синоду щодо необхідності законодавчого обмеження втручання країни-агресора в релігійне життя України, прийнята Постанова Священного Синоду про порядок надання благословення парафіям та монастирям на використання новоюліанського календаря. А на Волині і Тернопільщині вирішили створити 5 нових монастирів, повідомляє Місто.

Також декілька архієпископів за довголітнє віддане служіння возвели в сан митрополита. Серед них і наш владика Нестор, керуючий Тернопільською єпархією ПЦУ.