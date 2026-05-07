Суд зобов’язав УПЦ МП повернути державі Богоявленський монастир у Кременці

Про це повідомили у Кременецько-Почаївському державному історико-архітектурному заповіднику.

Йдеться про пам’ятку національного значення

До комплексу входять:

Богоявленський костел 1760 року,

корпус келій 1760 року,

дзвіниця ХХ століття.

Загальна площа споруд становить понад 3200 квадратних метрів.

Пам’ятка має охоронний номер 190028 та є об’єктом архітектурної спадщини національного значення.

Договір завершився ще у 2023 році

Свято-Богоявленський жіночий монастир Тернопільсько-Кременецької єпархії УПЦ МП користувався спорудами на умовах безоплатного договору.

Термін його дії завершився у вересні 2023 року. Після цього релігійна організація не повернула майно державі.

Через це заповідник звернувся до суду з позовом про повернення комплексу з незаконного користування.

Судовий процес тривав майже три роки

За інформацією заповідника, у справі відбулося понад 40 судових засідань.

У результаті апеляційний суд постановив повернути комплекс споруд у користування держави. Надалі його планують передати в оперативне управління Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника.