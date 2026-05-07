Суд зобов’язав УПЦ МП повернути державі Богоявленський монастир у Кременці

Про це повідомили у Кременецько-Почаївському державному історико-архітектурному заповіднику.
До комплексу входять:
Загальна площа споруд становить понад 3200 квадратних метрів.
Пам’ятка має охоронний номер 190028 та є об’єктом архітектурної спадщини національного значення.
Свято-Богоявленський жіночий монастир Тернопільсько-Кременецької єпархії УПЦ МП користувався спорудами на умовах безоплатного договору.
Термін його дії завершився у вересні 2023 року. Після цього релігійна організація не повернула майно державі.
Через це заповідник звернувся до суду з позовом про повернення комплексу з незаконного користування.
За інформацією заповідника, у справі відбулося понад 40 судових засідань.
У результаті апеляційний суд постановив повернути комплекс споруд у користування держави. Надалі його планують передати в оперативне управління Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника.