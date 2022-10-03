У суботу, 1 жовтня, у Тернополі перед архикатедральним собором Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії Блаженніший Святослав здійснив Чин освячення п’яти транспортних засобів, які були відтак передані Збройним силам України. Після освячення автомобілів Глава УГКЦ зустрівся з внутрішньо переміщеними особами.

За повідомленям Департаменту інформації УГКЦ, під час освячення Глава УГКЦ відзначив, що в цей час увесь народ як один стає на захист своєї Батьківщини, і підкреслив, цих п’ять автівок є «символом незчисленної кількості автомобілів й інших засобів, якими сьогодні український народ і зокрема наша Українська Греко-Католицька Церква підтримувала, підтримує і буде підтримувати наше військо».

Блаженніший Святослав подякував усім жертводавцям, які долучилися до того, щоб ці автомобілі послужили українським воїнам, і внесли свій вклад в наближення світлого дня перемоги: «Всім вас сердечне спасибі, бо справді це є всенародна пожертва, яку сьогодні Церква складає для нашого війська».

Два з п’яти освячених сьогодні автомобілів були придбані старанням та на пожертву священиків, вірних та курії Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ, а також мера Тернополя Сергія Надала. Третій автомобіль — мікроавтобус «Mercedes Vito» — подарували добродії Яцек Яворський з Польщі та парафія святих апостолів Петра і Павла УГКЦ (м. Пружків) на чолі з отцем Віталієм Мадарашем. Пікап придбали Володимир та Ольга Козяр. Серед освячених автомобілів — також автомобіль швидкої допомоги «Volkswagen», подарований добродіями з Німеччини — організацією «Helferkreis für die Diözese Ternopil — Ukraine e. V.» в особах Катерини Шмід (Katharina Schmid) та Йоганнеса Франца Дрейкойна (Johannes Franz Dreikoin).

Блаженніший Святослав також запевнив українських воїнів у щоденній молитві духовенства і вірних УГКЦ за них і закликав кожного українця запитати себе: що я зробив чи зробила для того, щоб взяти участь у перемозі України над нашим ворогом?

Освятивши транспортні засоби, Глава УГКЦ роздав матеріальну допомогу і подарунки вимушено переміщеним дітям та їхнім батькам.

Волонтерам гуманітарного штабу, який від початку війни діє при архикатедральному соборі Непорочного Зачаття у Тернополі, Патріарх Святослав подякував за жертовну працю.