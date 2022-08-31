«Я не пригадую, щоб у 1943 році німецькі туристи подорожували, наприклад, до Великої Британії чи до інших країн вільного світу з туристичною метою», — заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час свого візиту до Копенгагена, де обговорювалися подальші санкції за агресію проти України.

«Сьогодні росія є варварським агресором, який вбиває мирне населення, чинить жахливі злочини в Україні, злочини геноциду, і тому російські активи мають бути конфісковані, а росіяни не повинні отримувати жодних віз, за виключенням гуманітарних», — заявив голова польського уряду.