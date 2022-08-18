У цій війні бенефіціарів немає і не може бути. Зиску не отримає ніхто. Світопорядок порушено, людство і у найвіддаленіших куточках планети відчуває наслідки масштабної битви у центрі Європи. Голод і холод набувають реальних обрисів. Навіть природа намагається спам’ятати людей – небувала засуха, європейські ріки міліють і оголюють так звані камені голоду. Довкола достоту тривожних міток, які вказують: ще крок, і буде перейдено Рубікон. Загроза ядерної катастрофи теж уже реальність. Ніхто не знає, куди подує вітер, якщо, не дай Боже, в Енергодарі рване.

Світові лідери, міжнародні організації стурбовані. Комюніке, спільні заяви, заклики, застереження… Втім, чи можна цим зупинити агресора, який щодня демонструє абсолютне ігнорування законів і здорового глузду? Російське населення, одурманене імперською загарбницькою пропагандою, у переважній більшості підтримує війну. Мільйони фарисеїв, дивлячись в очі, стверджують: «россия никогда ни на кого не нападала». Тупі, пропащі люди…

Між тим, уже з’являються обнадійливі сигнали про те, що оточення путіна панікує через наслідки, які може мати російське вторгнення в Україну. Про це повідомило видання Mirror із посиланням на власні джерела у розвідці. Російський високопосадовець таємно за спиною путіна звернувся до західних дипломатів, щоб попросити допомоги в завершенні війни. Він висловив стурбованість обвалом економіки та воєнними ризиками, спричиненими вторгненням в Україну. Зазначається, що особа, про яку йдеться у публікації, нібито належить до «еліти путіна».

За словами кремлівського посадовця, вище військове та політичне керівництво країни перебуває в паніці і хоче завершення війни. Їх лякають все більші наслідки санкційного тиску, а також інші ризики. Зокрема, йдеться про бойові дії на окупованій армією росії Запорізькій АЕС. Інформація про цю заяву була додана до звіту, який поширили серед західних спецслужб. Ймовірно, російський представник звернувся по допомогу до ЦРУ або дипломатів.

Відомий американський політолог Андрій Піонтковський вважає, що у путіна найголовніше завдання – це заморозити війну.

“Найближчі дні стануть вирішальними – чи вдасться світовій спільноті наочно та переконливо пояснити путіну, що за вибух на Запорізькій АЕС відповідатиме особисто він і відповідатиме головою. Тоді цього вибуху не буде. Для нього найголовніше – заморозити війну. А чим її можна заморозити краще, ніж ядерною катастрофою в центрі Європи. Шанси, що Путін на це зважиться, дуже високі», – зауважив Піонтковський.

Політолог також додав, що необхідна безпрецедентна, жорстка, незвичайна, нестандартна реакція Заходу.

“Ще ніколи світ не був перед такою серйозною загрозою. Всі попередні страхи перед ядерною бомбою – це був шантаж. Захід не капітулює, а завдасть удару у відповідь. путін витягнув свій останній козир, все вирішиться найближчими днями”, – наголосив Піонтковський.

путін почувається вільно у злочинницьких діях, поки немає загрози його владі. Населення можна стрепехнути обмеженнями – коли кожен на власній шкурі відчує, що війна дошкульно б’є. Ми усі насолоджувалися, як вибухи у Криму вводили росіян у страшну паніку. У цьому сенсі заклик України до світової спільноти не давати в’їзду росіянам, зробити їх вигнанцями – дуже логічний крок. Однак наразі до таких рішучих дій готові далебі не усі країни. Першою заперечила таку можливість Німеччина, обґрунтовуючи позицію тим, що потерпатимуть від обмежень і росіяни, незгідні з політикою путіна. Як зауважив на те наш міністр закордонних справ Кулеба, таких росіян одиниці, й для них можна організувати спеціальні гуманітарні місії. Не слід очікувати схвалення і від Туреччини, чия позиція дволикого Януса неабияк дратує Євросоюз. Щедро постачаючи в Україну Байрактари, турки водночас у десятки разів збільшили експорт до росії.

Що на фронтах?

На Донбасі точаться запеклі бої. На деяких напрямках окупанти безрезультатно вдаються до атак, на деяких – просуваються зі швидкістю равликів. Наші воїни б’ються, як леви. Але… Як пише у соціальних мережах журналіст Бутусов:

«Сучасна війна – це війна логістики. Це не може бути війна піхоти, війна військових, десь там далеко. Перевагу у війні створює кількість снарядів, мін, бойових машин, стволів, дронів, сенсорів. Все це результат рішень, які має ухвалювати влада. Тому звертаюсь до Верховного Головнокомандувача, до міністра оборони, депутатів комітету з оборони. Коли ви читаєте повідомлення бійців з села Піски, з-під Бахмута, з Авдіївки, з Сіверська, ваше завдання не мовчки кивати головою на військових, а проаналізувати, чи все ви зробили для укладання контрактів на снаряди та міни, чи вчасно проплатили, чи вчасно внесли зміни до бюджету, чи вчасно транспортували. Це від вас залежить. І якщо снарядів та мін не вистачає, то ваш обов’язок, як народних обранців, їхати туди, у Піски, у Соледар, на Давидів Брід, і там, на передовій, пояснювати бійцям, чому ви щось не змогли, чому не встигли».

Тобто не вистачає озброєння. Про це стверджують усі військові аналітики.

Тривожні новини і з Білорусі. Там росіяни нарощують свою військову міць, зокрема ту, яка пов’язана з ракетними ударами по Україні. Наші військові посадовці говорять про те, що у День Незалежності і напередодні путін, який є маніакальним поціновувачем сакральних дат, може завдати по Україні масованих ракетних ударів. Будемо насторожі.

Війна вимагає від нас постійної напруги. Маємо підтримувати один одного, а надто людей у військовій формі. Недавно була очевидцем такої вуличної сценки. Дві молоденькі дівчини підбігли до втомленого юнака у військовій формі з важким наплічником (напевно, крокував із залізничного вокзалу) й протягнули йому каву у паперовому упакуванні й згорток з випічкою. Дівчата ніяково жестикулювали, усміхалися. Юнак дуже зашарівся, протестував. Врешті, поклав наплічник на парапет, пішов до кав’ярні, виніс цілий піднос напоїв. Компанія присіла на лавці і уже невимушено, як давні знайомі, спілкувалася. Дивитися на них було щемно – наче від цих молодих людей йшло життєдайне світло.