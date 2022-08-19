Архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор з архіпастирським візитом побував у Плотичі Тернопільського благочиння.

На запрошення настоятеля місцевої парафії Високопреосвященнійший владика звершив Божественну літургію у храмі святого великомученика Димитрія Солунського та звершив чин оновлення храму після покрівельних робіт.

Окрім настоятеля храму протоієрея Олега Каськіва, Його Високопреосвященству співслужили Тернопільський благочинний протоієрей Борис Солтис, завідувач єпархіальної канцелярії протоієрей Володимир Зубілевич, духовенство благочиння.

На малому вході архієрей удостоїв протоієрея Олега Каськіва чергової богослужбової нагороди – права носіння хреста з прикрасами.

Після богослужіння парафіяни привітали свого настоятеля із 50-річчям.

14 серпня владика Нестор з архіпастирським візитом побував у с. Обич Шумського благочиння, парафія якого на початку травня цього року з підпорядкування московському патріархату перейшла до Православної Церкви України. На запрошення настоятеля місцевої парафії Високопреосвященнійший владика на цій століттями намоленій землі, а тут здавна діяв монастир, звершив Божественну літургію у храмі святого Миколая.