11 серпня за традицією для церкви Святої Покрови в місті Чорткові є днем вшанування ікони Пресвятої Богородиці «Всецариця».

Саме в цей день, 20 років тому, в 2002 р. відбулось освячення каплиці – джерела «Всецариця». Святкування кожного року велелюдне та урочисте, адже не перелічити того побожного люду який звертається до Матері Божої, як своєї Заступниці та Цілительки і прибуває щороку до цього місця, тому, що тут відбулось і з’явлення Пресвятої Богородиці, і зцілення багатьох хворих від онкологічних та інших хвороб.

Цьогорічну Святу Літургію очолив Преосвященнійший Павло єпископ Хмельницький і Кам’янець-Подільський у співслужінні єпископа Тернопільського і Теребовлянського Павла та близько 35-ти священиків різних єпархій.

З подячним словом до архієреїв, священнослужителів, прочан та парафіян звернувся настоятель храму митр. прот. Михаїл Левкович.

Богослужіння завершилось акафістом Пресвятій Богородиці заради Її чудотворної ікони «Всецариця».