Як передає Укрінформ, про це Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони повідомляє у Телеграмі.

Через серію вибухів у тимчасово окупованому Криму російські медіа почали кампанію із залякування світу наслідками подальшої демілітаризації цього українського півострова.

У коментарі виданню La Stampa Квіріко висловив занепокоєння “українським нападом” на Крим. За його словами, наслідки можуть бути катастрофічними, оскільки за цим стоїть “бажання знищити російську єдність”.

“Якщо Зеленський, як він заявив в одному з останніх звернень до народу, вирішив розпочати відвоювання всіх українських територій з Криму, то ці пів року будуть пеклом”, – заявив італійський журналіст.

Він пояснює це тим, що для росії “вторгнення” в Крим є еквівалентом наступу на москву, тобто своєрідною “червоною лінією”.

Таким чином, тактика залякування є одним із найвживаніших інструментів кремля для утримання загарбаних територій України, підкреслили у ЦПД.

Вранці 16 серпня в тимчасово окупованому Криму сталася пожежа на трансформаторній підстанції у Джанкої та детонація боєприпасів у селищі Майське Джанкойського району.

Згодом стало відомо про кілька вибухів на території військової авіабази у Гвардійському Сімферопольського району. Неназване джерело повідомило, що військові та правоохоронні органи перевіряють версію з атакою дрона на склад боєприпасів.