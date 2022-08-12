2 серпня в день пам’яті пророка Божого Іллі, архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор здійснив архіпастирський візит у Заліщики. З нагоди храмового свята архієрей відвідав парафію святого пророка Іллі.

На запрошення настоятеля протоієрея Богдана Сливки владика Нестор звершив Божественну літургію у храмі жінок мироносиць.

Окрім настоятеля храму, Його Високопреосвященству співслужили Заліщицький благочинний протоієрей Михайло Бубнів, архімандрит Всеволод (Кочергін), доцент кафедри філософії та культурології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича протоієрей Миколай Лагодич, завідувач єпархіальної канцелярії протоієрей Володимир Зубілевич, духовенство Заліщицького благочиння та Чернівецько-Буковинської єпархії.

Під час Літургії владика Нестор звершив хіротонію над Богданом Лазарчуком, рукоположивши його на диякона.

За богослужінням були піднесені молитви за українське військо і перемогу України, а також заупокійна молитва за загиблих воїнів.

Проповідь по апостольському читанні виголосив диякон Євстафій Рій.

Після закінчення Літургії було відправлено водосвятний молебень. Після нього владика Нестор звернувся до присутніх з архіпастирським повчанням, привітав зі святом і закликав на всіх Господнє благословення.