1 серпня у день пам’яті преподобного Серафима Саровського, архієпископ Тернопільський і Бучацький Тихон відвідав Свято-Покровський храм с. Підгороднє Тернопільського благочиння.

На церковному подвір’ї архіпастиря зустріли парафіяни храму з запашним короваєм, а настоятель благочинний Тернопільського району митрофорний протоієрей Анатолій Залізницький у храмі піднісши хреста запросив владику Тихона очолити святкове богослужіння. За Божественною літургією архіпастирю співслужили запрошене духовенство.

Під час богослужіння була піднесена молитва за Україну, воїнів-захисників та український народ. По завершенні літургії архієпископ Тихон звернувся до присутніх з повчальною проповіддю. Також владика привітав настоятеля отця Анатолія з 60-річчям від Дня народження. Архіпастир висловив слова подяки ювіляру за щиру і багаторічну працю у розбудові Святої Церкви та побажавши міцного козацького здоров’я подарував хрест з прикрасами і букет білих троянд. На завершення о. Анатолія привітали присутнє духовенство, парафіяни і гості та спільно проспівали многоліття.

5 серпня архієпископ Тихон оглянув хід будівництва храму преподобного Феодосія Печерського села Горішня Слобідка Монастириського благочиння. Владика Тихон висловив слова вдячності настоятелю митрофорному протоієрею Миколі Романіву та будівничим за невтомну і щиру працю та побажав наснаги і Божої допомоги у завершенні будівництва.