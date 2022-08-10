Білий дім підтримує і підтримуватиме надалі зусилля Києва щодо захисту свого суверенітету і територіальної цілісності.
США вважають Крим українським і законною мішенню для нашої країни, заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр під час брифінгу.
Вона сказала, що на Кримському напрямку Київ цілком може використовувати американську зброю.
“Як ви знаєте, ми підтримуємо зусилля України у прагненні захистити свій суверенітет і територіальну цілісність”, – наголосила речниця.
9 серпня в районі Новофедорівки пролунало кілька потужних вибухів.
Вони сталися на військовому аеродромі, звідки зазвичай злітають російські літаки, що атакують ракетами південь України.
Президент України Володимир Зеленський під час традиційного вечірнього відеозвернення наголосив, що війна почалася з Криму й має там же закінчитись.