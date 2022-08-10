Білий дім підтримує і підтримуватиме надалі зусилля Києва щодо захисту свого суверенітету і територіальної цілісності.

США вважають Крим українським і законною мішенню для нашої країни, заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр під час брифінгу.

Вона сказала, що на Кримському напрямку Київ цілком може використовувати американську зброю.

“Як ви знаєте, ми підтримуємо зусилля України у прагненні захистити свій суверенітет і територіальну цілісність”, – наголосила речниця.