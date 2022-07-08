Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров достроково залишить саміт глав МЗС країн G20 на Балі.

Про це повідомляє НВ із посиланням на Spiegel та повідомлення речниці МЗС РФ Марії Захарової.

«Лавров ще проведе двосторонні переговори, потім звернеться до преси та поїде», — сказала Захарова.

Лавров не братиме участі в офіційній трапезі та робочій сесії у другій половині дня.

За словами джерел у делегації, Лавров залишив зал засідань одразу після виступу.

Він також ухилився від відповіді на запитання міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок.

Присутність Лаврова на зустрічі G20 також розглядалася як перевірка можливої участі кремлівського диктатора Володимира Путіна у саміті G20 15−16 листопада, який також проходитиме на Балі.

Кілька глав держав поставили під сумнів свою участь, якщо Путін особисто відвідає саміт.

На саміті G20 Лаврову влаштували бойкот. Міністр закордонних справ Японії Есімас Хаясі відмовився брати участь в офіційній вечері глав МЗС країн Великої двадцятки через те, що там міг бути присутнім Лавров.

Крім того, традиційну спільну фотосесію глав МЗС учасників G20 цього року скасували через їхнє небажання фотографуватися з Лавровим.