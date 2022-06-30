«Чи потрапить путін у пекло?» – з таким заголовком на першій шпальті вийшла у світ одна з європейських газет. Це було до ракетного удару у Кременчуці. Так, він, безумнівно, опиниться у пеклі – у казані, який нагріватимуть російськими газом, нафтою, вугіллям. Бо це смертоносні енергоносії, які зараз вбивають нас.

Скільки ще треба жертв, щоб світ осягнув справжню загрозу північного монстра?

У нас вкрали весну, тепер – літо. Десятки тисяч українців поклали життя у цій страхітливій війні. У нас забрали здоров’я, спокій і радість. Хочуть забрати завтрашній день. Огидні кацапи – гірші за мавп, які з пальм перелізли на сибірські сосни й досі там.

Про Кременчук уже сказано багато. Світ шокований. Рада безпеки Організації Об’єднаних Націй 28 червня зібралася на екстрене засідання через цей ракетний удар по торговельно-розважальному центру. Коли газету готували до друку, ще не було відомо, що вирішить цей міжнародний орган. Втім, звіра не налякати жодними моральними реверансами. Звіра треба перемогти.

Спікери війни охарактеризували події минулих вихідних та понеділка як ракетний тероризм. Смерті мирних людей – для залякування живих. Кацапам не збагнути, що є межа страху, яку уже подолано. За цією межею – спротив і жага залишатися вільними. Через те й Україна така надзвичайна у сприйнятті зматеріалізованого світу.

Стати маргіналами, упослідженими на світовій арені, – для русні не проблема, у мізки населення ввіллють чергову порцію «винятковості руської душі». І поки є енергоресурси, а отже, гроші, кацапи не перейматимуться ставленням світу. Взяти хоча б Туреччину. Ті, хто прибув звідти, обурюються, що турки люблять росіян. Втім, насправді вони люблять їхні гроші…

Коли для росії заборонили повітряні перельоти, Туреччина відкрила усі можливі повітряні шлюзи для руських туристів. Ця країна прийняла і крадене в Україні збіжжя. Ніби не на часі ці факти, бо Сельчук Байрактар, розробник знаменитих безпілотників і очільник компанії Baykar, між іншим, зять Реджепа Ердогана, у публічному просторі заявив, що подарує Україні байрактари і не візьме тих 600 мільйонів гривень, які наш бізнес і люди зібрали за три дні (хвала Сергію Притулі!). Звісно, за це подяка. Але, як дехто зауважує, краще повернули б наше збіжжя. Ось такий строкатий світ, у якому немає чіткого поділу на добро і зло, чесність і віроломність.

Приємно було чути, що США запроваджує 35-процентне мито на російські товари і ці гроші підуть на потреби Збройних сил України. Отож російський експорт фінансуватиме нашу армію. Європа й Америка обіцяють безпрецедентні санкції супроти агресора. У понеділок, 27 червня, лідери країн «Великої сімки» (G7) продовжили роботу на саміті, який триває у Німеччині. Другий день зустрічі переважно був присвячений війні, яку росія розв’язала проти України без жодного приводу. Вислухавши звернення Президента України Володимира Зеленського, який взяв участь у саміті через відеозв’язок, лідери G7 зробили спільну заяву.

Зеленський наголосив, що для перемоги України необхідні дві умови — союзники мають дати Києву достатню кількість новітньої зброї та військової техніки і продовжити санкційний тиск на росію. Український президент висловив сподівання, що війна закінчиться у 2022 році, якщо ці умови будуть виконані. «Велика сімка» вирішила надавати військову та фінансову допомогу Україні стільки, скільки потрібно.

Нехай би і дуже швидко. А наразі карта тривог постійно червона у Луганському регіоні. Там – пекло. Окупанти штурмують Лисичанськ із південного та південно-західного напрямків. Зараз тривають бойові дії на території між Вовчоярівкою та нафтопереробним заводом. Вони намагаються блокувати місто з цього боку та заволодіти транспортним сполученням із Донеччиною. «Відбувається тотальне знищення жителів Луганщини росіянами», – зазначає голова Луганської обласної військової ааміністрації Гайдай. Тактика випаленої землі – така уже звична стратегія агресора.

Що на півдні?

Генеральний штаб, який готує контрнаступи, просить інформаційної тиші. Отож офіційної інформації – мінімум.

ЗСУ скоро зможуть звільнити населені пункти навколо трьох великих міст, заявив колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер. Це навколо Миколаєва, Херсона та Харкова. Станеться це одразу після того, як ЗСУ опанують потужну західну зброю.

“Коли вони отримають наше найкраще обладнання і поставлять його на озброєння, вони зможуть діяти краще в стратегічній площині та відвоювати певні території”, – зазначив Волкер, слова якого цитує “Укрінформ”.

Він також попередив, що протягом літа будуть тривати масові артилерійські обстріли, які можуть призвести до великої кількості жертв з обох сторін.

“Ми також побачимо, я думаю, що українці просунуться і повернуть контроль над територією навколо Миколаєва і врешті-решт досягнуть Херсона на півдні, а також відкинуть далі росіян від Харкова”, – прогнозує дипломат.

Волкер додав, що ЗСУ вже виснажили російських окупантів у боях, та попереду ще будуть складні битви.

На уже згаданому саміті «Великої сімки» Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон та президент Франції Емманюель Макрон зійшлися на тому, що настав критичний момент вторгнення росії на українську територію, і що зараз можна переламати хід війни. Про це повідомляють на сайті британського уряду. Переламати хід можна лише зброєю – будь-які розмови з путіним безперспективні. Це визнає навіть Макрон, який неодноразово брав на себе роль перемовника з московським диктатором. Нещодавно оприлюднені плівки телефонної розмови між французьким лідером і путіним напередодні вторгнення в Україну вкотре засвідчили – це марно. Власне, оприлюднена розмова показала і те, що диктатор дуже здав, і навіть завчені кадебістські способи маніпулювання людьми стосовно такого потужного співрозмовника, як Макрон, були доволі жалюгідними.

Нам час переставати бути безпечними і фаталістами й слід сприймати повітряну тривогу як серйозний сигнал про загрозу. Кременчук – чергове свідчення тому. Будьмо обачними!

Бо, як написала київська поетеса Катерина Флекман: