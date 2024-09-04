70 відсотків українців підтримують участь ветеранів у політиці

Близько 70% українців позитивно ставляться до участі ветеранів російсько-української війни у політиці та виборах. Ще 20% громадян мають нейтральне ставлення. Негативно або скоріше негативно до політичної участі ветеранів ставляться лише 8% українців.

Такими є результати опитування, яке провела соціологічна служба Центру Разумкова спільно із Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва на замовлення Руху ЧЕСНО з 8 по 15 серпня 2024 року.

Ставлення до політичної участі ветеранів у респондентів різних вікових категорій є подібним, проте все ж більш позитивне ставлення мають респонденти віком від 40 років. Натомість молодь частіше займає нейтральну позицію. Для прикладу, понад 46% опитаних українців віком від 50 років позитивно ставляться до участі ветеранів у політиці, в той час як для українців віком від 18 до 29 років цей показник складає 37%. Стать опитаних не має впливу на ставлення до участі ветеранів у політиці. Також суттєвого значення не має рівень освіти, заробітку та наявність роботи в опитаних.

Регіональні відмінності не є суттєвими, проте вони існують. Так, мешканці центральних регіонів України мають найбільший рівень позитивного ставлення до участі ветеранів у політиці та виборах. Показник негативного ставлення тут також є найменшим.

З іншого боку, у південних регіонах 12% опитаних мають негативне ставлення до політичної участі ветеранів, в той час як в інших цей показник складає 2–4%. Попри це, позитивне ставлення переважає в усіх регіонах.

Серед українців, які вважають рідною мовою російську, переважає нейтральне або негативне ставлення. Позитивно або скоріше позитивно до участі ветеранів російсько-української війни у політиці ставляться близько 46% опитаних, в той час як серед громадян, які обрали українську мову як рідну, цей показник складає 69%.

Водночас мова спілкування вдома не дуже суттєво впливає на ставлення українців до політичної участі ветеранів. Позитивне ставлення висловлюють близько 40% опитаних, а от показник нейтрального та негативного ставлення є вищим серед російськомовних українців.

Нагадаємо, в Україні стартує проєкт залучення ветеранів та ветеранок до політичної участі. Мета проєкту — зміцнення лідерських якостей ветеранів та активізація їхньої ролі в ухваленні рішень на національному та місцевому рівнях. Цей унікальний проєкт реалізує Рух ЧЕСНО у співпраці з MATRA Programme 2024 від Посольства Королівства Нідерландів.

ЧЕСНО у партнерстві з Інститутом лідерства УКУ реалізує кілька хвиль навчальної програми із посилення політичного та громадського лідерства. Разом із профільними ветеранськими організаціями ЧЕСНО працюватиме над формуванням нової генерації лідерів та сприятиме мережуванню ветеранів та ветеранок та їхній інтеграції до процесів прийняття рішень.

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