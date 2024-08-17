17 серпня лемки запалять Ватру Нескорених

“Запрашаме шытких, хто шанує свій лемківский корін, свою культуру і хце докласти ся до помочі нашим Героям! Трымайме ся купы!”- так подають запрошення до Монастириськ на фестиваль «Дзвони Лемківщини» і корінних лемків, і гостей дійства. Свято лемківських традицій, культури, етносту і 80 років нескореності відбуватиметься у суботу з 12 до 20 години на Ватряному полі.

Звісно, що у країні війна і «Дзвони Лемківщини» пройдуть більш скромно, як в інші роки. Але на фестиваль любязно запрошують Тернопільська обласна військова адміністрація, зокрема департамент культури та туризму, Тернопільська обласна рада, Всеукраїнське товариство «Лемківщина», музейний комплекс «Лемківське село».

У програмі заходів з нагоди вшанування 80-х роковин початку депортації українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини у 1944-1951 роках молитовне благословення та молебень за перемогу України у війні та запалення „Ватри нескорених”.

А ще – благодійні концерт та аукціон на потреби 36-ї окремої бригади морської піхоти імені Михайла Білінського та презентація рукопису лемківського дослідника, етнографа Петра Козубського ,,Моя рідна Лемківщина”.

Під час концертної програми гості матимуть змогу відвідати виставкову локацію робіт майстрів народної творчості, подивитися фільми на лемківську тематику та скуштувати королеву лемківського столу – киселицю.