Працівники управління боротьби з наркозлочинністю Тернопільщини за п’ять місяців зареєстрували 113 проваджень: з них – 39 фактів щодо посіву коноплі і 74 маку.

За словами заступника начальника обласного управління боротьби з наркозлочинністю Андрія Шафранського, спецоперація “Мак” на території України проходить щороку. У 2022 році вона тривала з 23 травня по 20 жовтня. За цей період правоохоронці виявили та вилучили більше 16000 рослин маку та 1650 рослин коноплі.

“Працівники поліції перевіряли не лише приватні домоволодіння, а й землі сільськогосподарських підприємств. 49 порушників відповідатимуть у суді згідно зі статтею 310 (посів або вирощування снодійного маку чи конопель) ККУ. Санкція статті – штраф від ста до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі до трьох років. Усім фігурантам слідчі уже оголосили підозру. Щодо 27 мешканців краю поліцейські склали адмінпротоколи. “

Мета оперативно-профілактичного відпрацювання “Мак” – виявлення та знищення нелегальних посівів нарковмісних рослин: маку та конопель, а також перекриття каналів надходження наркотиків до споживачів. Вона проводиться у період культивування, посіву, вирощування і збору врожаю, а саме з травня по вересень або жовтень.